POL-NB: Erheblich alkoholisierte Fahrzeugführerin festgestellt

Nr.6145348  | 26.10.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Greifswald (ots) -

Am 26.10.2025 gegen 10:45 Uhr befuhr eine Zeugin mit ihrem PKW die B194 aus Richtung Loitz kommend in Richtung Grimmen. Auf Höhe der Ortschaft Vorbei bemerkte sie einen PKW , welcher schräg auf der Gegenfahrspur stand. Sie hielt an und ging zu dem PKW. In diesem befand sich eine weibliche Person, welche regungslos im Fahrersitz hing. Die Frau schien zu schlafen und im Fahrzeug war deutlicher Alkoholgeruch wahrzunehmen. Plötzlich erwachte die Fahrerin, erschrak sich und fuhr mit ihrem PKW davon. Hierauf informierte die Zeugin über Notruf die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über den Sachverhalt. Umgehend wurde ein Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevier Demmin zum Einsatz gebracht. Die zum Einsatz gebrachten Polizeibeamten konnten das besagte Fahrzeug auf einem Supermarktparkplatz in Loitz feststellen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde erheblicher Alkoholgeruch in der Atemluft der 47-jährigen deutschen Fahrzeugführerin festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,4 Promille. Gegen die Fahrzeugführerin wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

