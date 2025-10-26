POL-HRO: Polizei zeigt nach Meldung einer größeren Personengruppe in der Rostocker Innenstadt Präsenz
Rostock (ots) -
Mehrere Streifenwagen der Polizei befanden sich am 25.10.2025 gegen
19:45 Uhr in Rostock, in der Kröpeliner Straße, im Einsatz. In dem
Bereich waren etwa 50 Personen in unterschiedlichen Gruppen
unterwegs. Aus einer Gruppe heraus sollen Polenböller geworfen worden
sein.
Durch ein geschlossenes Auftreten konnten verantwortliche Personen
den polizeilichen Maßnahmen zugeführt werden. Eine Anzeige wegen
Verstoß Sprengstoffgesetz wurde aufgenommen. Damit sich im Bereich
der Innenstadt ein ruhiges Stadtbild einstellt und für die Anwohner
Ruhe hergestellt wird, wurden Platzverweise erteilt, belehrende
Gespräche und Jugendschutzkontrollen durchgeführt.
