POL-HRO: Polizei zeigt nach Meldung einer größeren Personengruppe in der Rostocker Innenstadt Präsenz

Rostock (ots) -



Mehrere Streifenwagen der Polizei befanden sich am 25.10.2025 gegen

19:45 Uhr in Rostock, in der Kröpeliner Straße, im Einsatz. In dem

Bereich waren etwa 50 Personen in unterschiedlichen Gruppen

unterwegs. Aus einer Gruppe heraus sollen Polenböller geworfen worden

sein.

Durch ein geschlossenes Auftreten konnten verantwortliche Personen

den polizeilichen Maßnahmen zugeführt werden. Eine Anzeige wegen

Verstoß Sprengstoffgesetz wurde aufgenommen. Damit sich im Bereich

der Innenstadt ein ruhiges Stadtbild einstellt und für die Anwohner

Ruhe hergestellt wird, wurden Platzverweise erteilt, belehrende

Gespräche und Jugendschutzkontrollen durchgeführt.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell