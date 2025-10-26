POL-HRO: Einbruch in Versandhandel mit hohem Sachschaden

Neukloster (ots) -



Über den Wachdienst wurde der Polizei am 26.10.2025 gegen 02:30 Uhr

gemeldet, dass es in einem Versandhandel in Neukloster zu einem

Einbruch gekommen sei. Die Beamten konnten am Tatort feststellen,

dass ein Zaun geöffnet wurde. Augenscheinlich haben sich die

unbekannten Tatverdächtigen so Zutritt zum Gelände verschafft. Im

weiteren Verlauf wurde eine Tür zum Gebäude gewaltsam geöffnet. Es

wurden die Büroräume und eine Lagerhalle durchwühlt. Ob etwas

entwendet wurde kann erst nach Prüfung durch die Verantwortlichen

gesagt werden.

Jedoch wurde im unmittelbaren zeitlichem Zusammenhang auf der L101 in

der Nähe von Perniek ein brennender PKW gemeldet. Dieser konnte durch

die Kameraden der Feuerwehren aus Neukloster und Glasin gelöscht

werden. Nach einer Prüfung am Brandort liegt der Verdacht nahe, dass

dieser PKW zuvor vom Gelände des Versandhandels entwendet wurde. Zur

Spurensuche und -sicherung war der Kriminaldauerdienst im Einsatz. An

beiden Örtlichkeiten konnten trotz einer Suche im Nahbereich keinen

Personen festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf

22.000 Euro geschätzt.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



