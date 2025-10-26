POL-HRO: Brand einer Gartenlaube in Roggendorf (LK NWM)

Gadebusch (ots) -



Am 25.10.2025 kam es gegen 23:10 Uhr in Roggendorf bei Gadebusch zu

einem Brand.



Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Marienthaler Straße

eine Gartenlaube in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen

des Feuers auf weitere Gebäude im Umfeld des Brandortes verhindern.

Die Gartenlaube selbst brannte allerdings vollständig nieder.



Insgesamt wurden die Freiwilligen Feuerwehren Roggendorf, Gadebusch,

Kneese und Groß Salitz mit 35 Kameraden alarmiert.



Da ein Fremdverschulden nicht auszuschließen ist kam der

Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Dieser beschlagnahmte nach der

Spurensicherung den Brandort. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 15.000 EUR

geschätzt. Verletzt wurde niemand.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



