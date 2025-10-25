POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neubrandenburg (ots) -



Während einer Streifenfahrt wurden die Beamten des PHR Neubrandenburg

am 25.10.2025 um 18:30 Uhr auf einen PKW aufmerksam, welcher nach

rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einer

Lichtzeichenanlage für Fußgänger und einem Verkehrsschild kollidiert

ist.

Während der Verkehrsunfallaufnahme ergab ein Alkoholtest beim

59-jährigen deutschen Fahrzeugführer einen Wert von 1,82 Promille in

der Atemluft.

Eine Elektrofirma sicherte die Gefahrenstelle, jedoch bleibt die

Anlage außer Funktion.

Personen kamen durch diesen Unfall nicht zu Schaden.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Es wurden Ermittlungen auf Grund der Gefährdung des Straßenverkehrs

aufgenommen, eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein

beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.



