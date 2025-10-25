POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Neubrandenburg (ots) -
Während einer Streifenfahrt wurden die Beamten des PHR Neubrandenburg
am 25.10.2025 um 18:30 Uhr auf einen PKW aufmerksam, welcher nach
rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einer
Lichtzeichenanlage für Fußgänger und einem Verkehrsschild kollidiert
ist.
Während der Verkehrsunfallaufnahme ergab ein Alkoholtest beim
59-jährigen deutschen Fahrzeugführer einen Wert von 1,82 Promille in
der Atemluft.
Eine Elektrofirma sicherte die Gefahrenstelle, jedoch bleibt die
Anlage außer Funktion.
Personen kamen durch diesen Unfall nicht zu Schaden.
Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.
Es wurden Ermittlungen auf Grund der Gefährdung des Straßenverkehrs
aufgenommen, eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein
beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.
