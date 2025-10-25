POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Krakow am See (ots) -



Der Polizei wurde am 25.10.2025 gegen 02:45 Uhr bekannt, dass es auf

der L37 im Bereich Krakow am See zu einem Verkehrsunfall mit einer

schwerverletzten Person gekommen sein soll. Ersten Erkenntnissen nach

befuhr der 26-Jährige litauische Fahrer die L37 aus Richtung Groß

Grabow. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der

Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch den

Aufprall kippte der Transporter auf die Seite in den Straßengraben.

Die Person wurde eingeklemmt und musste durch die Kameraden der

Feuerwehr befreit werden. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde

der 26-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

geflogen. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme

wurde die L37 voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf 7.500 Euro

geschätzt.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell