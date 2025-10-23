POL-HRO: Vermisstensuche nach 83-jähriger Frau in Schwerin

Nr.6144104  | 23.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Schwerin (ots) -

Seit dem 23.10.2025 wird eine 83-jährige aus der Mecklenburgstr. in
Schwerin vermisst.

Hinweise, welche zum Auffinden der vermissten Person führen könnten,
nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. (0385) 51802224, die
Internetwache unter polizei.mvnet.de oder jede andere
Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitten den Link, der zur
Internetseite der Landespolizei M-V führt.

https://t1p.de/qjst5

Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock

