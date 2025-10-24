POL-HRO: Vermisste 83-jährige Frau aus Schwerin verstorben

Schwerin (ots) -



Die seit dem 23.10.2025 in Schwerin vermisste 83-jährige Frau konnte,

trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, am heutigen Tage nur noch tot

aufgefunden werden.



Siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/5fyhy



Gegen 14:15 Uhr erhielt die Polizei heute den Hinweis über eine

augenscheinlich leblos im Lankower See treibende Person.



Nach der Bergung der Person aus dem Wasser durch Kräfte der

Wasserschutzpolizei bestätigte sich der Verdacht, dass es sich dabei

um die zuvor Vermisste handelt.



Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte für einen strafrechtlichen

Sachverhalt.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der

Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um

Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen

Daten.





