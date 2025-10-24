POL-HRO: Vermisste 83-jährige Frau aus Schwerin verstorben

Nr.6144775  | 24.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Schwerin (ots) -

Die seit dem 23.10.2025 in Schwerin vermisste 83-jährige Frau konnte,
trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, am heutigen Tage nur noch tot
aufgefunden werden.

Siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/5fyhy

Gegen 14:15 Uhr erhielt die Polizei heute den Hinweis über eine
augenscheinlich leblos im Lankower See treibende Person.

Nach der Bergung der Person aus dem Wasser durch Kräfte der
Wasserschutzpolizei bestätigte sich der Verdacht, dass es sich dabei
um die zuvor Vermisste handelt.

Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte für einen strafrechtlichen
Sachverhalt.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der
Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um
Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen
Daten.


André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

