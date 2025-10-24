POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste 62-Jährige aus Rostock wohlbehalten angetroffen

Rostock (ots) -



Die seit gestern Abend vermisste 62-jährige Frau aus Rostock wurde am heutigen Tag wohlbehalten angetroffen.



Siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/6n3nt



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten.



