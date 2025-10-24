POL-HRO: Pkw-Brand in Rostock-Lichtenhagen

Rostock (ots) -



In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 24.10.2025, wurde der Polizei gegen 00:25 Uhr der Brand eines Pkw auf einem Parkplatz in der Mecklenburger Allee im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen gemeldet.



Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet dort ein Opel aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Rostock konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung auf das gesamte Fahrzeug verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Weitere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte Spuren die nun ausgewertet werden müssen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen unter anderem zur Brandursache aufgenommen. Ein technischer Defekt kann nach aktuellem Stand noch nicht ausgeschlossen werden.



Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Mecklenburger Allee verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



