POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 62-jähriger Frau aus Rostock

Seit gestern Abend, dem 23.10.2025 wird eine 62-jährige Frau aus Rostock vermisst. Zuletzt wurde die Vermisste gegen 14:00 Uhr im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen, in der Lübecker Straße gesehen. Sie benötigt dringend medizinische Hilfe. Die bisherigen Maßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Antreffen der 62-Jährigen.



Ein Bild der Vermissten kann unter folgenden Link eingesehen werden: https://t1p.de/ehw6m



Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:



- schlanke Statur

- lange blonde Haare, über Schulter

- ist Brillenträgerin

- Bekleidung: vermutlich beige Jacke und Schwarze Schuhe mit

bunten Applikationen an den Außenseiten (siehe Bild der

Vermissten)

- ist vermutlich mit einem schwarzen Damenfahrrad unterwegs



Personen, die die Gesuchte seit dem oben genannten Zeitraum gesehen haben oder möglicherweise sogar Angaben zu dem Aufenthaltsort tätigen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0381 4916-1616 zu melden. Ebenso ist dies beim Polizeinotruf unter 110 oder jeder anderen Polizeidienststelle möglich.



Die regionalen Medien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Auch die Rundfunksender werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.



