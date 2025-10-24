POL-NB: Gesuchte Mädchen wieder da

Nr.6144140  | 24.10.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Neustrelitz (ots) -

Die öffentliche Suche nach den seit Sonnabend vermissten Mädchen (12 und 14) wird eingestellt. Beide wurden angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet alle Medien und Privatpersonen, die veröffentlichten Beiträge mit Bezug zu den Mädchen - insbesondere auch die Klarnamen und die Fotos - umgehend eigenständig zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern