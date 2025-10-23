POL-HRO: Vermisstensuche nach 83-jähriger Frau in Schwerin

Schwerin (ots) -



Seit dem 23.10.2025 wird eine 83-jährige aus der Mecklenburgstr. in

Schwerin vermisst.



Hinweise, welche zum Auffinden der vermissten Person führen könnten,

nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. (0385) 51802224, die

Internetwache unter polizei.mvnet.de oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



Für weitere Informationen nutzen Sie bitten den Link, der zur

Internetseite der Landespolizei M-V führt.



https://t1p.de/qjst5



Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



