Suche nach vermisster 83-jährigen Frau aus Schwerin

Vermisste Erika Lehmann Details anzeigen
Vermisste Erika Lehmann
Vermisste Erika Lehmann
Vermisste Erika Lehmann
Nr.PPROS-2025-10-23  | 23.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Seit dem 23.10.2025 wird die 83-jährige

             Erika Charlotte Lehmann

 aus der Mecklenburgstr. in Schwerin vermisst.

Die Vermisste ist ca. 170 bis 175 cm groß, hat eine schlanke Statur und weiße oder blonde, schulterlange, glatte Haare. Bekleidet ist sie vermutlich mit einer Jeanshose und einer grauen Jacke.

Hinweise, welche zum Auffinden der vermissten Person führen könnten, nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. (0385) 51802224, die Internetwache unter polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Philipp Meinshausen

Polizeioberkommissar

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern