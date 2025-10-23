Suche nach vermisster 83-jährigen Frau aus Schwerin

Details anzeigen Vermisste Erika Lehmann Vermisste Erika Lehmann

Seit dem 23.10.2025 wird die 83-jährige

Erika Charlotte Lehmann

aus der Mecklenburgstr. in Schwerin vermisst.

Die Vermisste ist ca. 170 bis 175 cm groß, hat eine schlanke Statur und weiße oder blonde, schulterlange, glatte Haare. Bekleidet ist sie vermutlich mit einer Jeanshose und einer grauen Jacke.

Hinweise, welche zum Auffinden der vermissten Person führen könnten, nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. (0385) 51802224, die Internetwache unter polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Philipp Meinshausen

Polizeioberkommissar