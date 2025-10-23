POL-NB: Erstmeldung - tödlicher Verkehrsunfall

Müssentin (Jarmen) (ots) -



Am heutigen Donnerstag, 23. Oktober 2025, kam es gegen 12:45 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen den Orten Zarrenthin und Müssentin.



Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem bislang unbekannten Fahrzeug und einem 15-jährigen deutschen Mopedfahrer. Im Zuge des Unfalls erlitt der 15-Jährige tödliche Verletzungen. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeuges entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.



Die konkreten Umstände, die zum Unfall führten, werden derzeit ermittelt.



Es wird unaufgefordert nachberichtet.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell