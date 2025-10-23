POL-HRO: Zwei Dieseldiebstähle in Schwanheide und Schwerin - Polizei ermittelt

Boizenburg/Schwerin (ots) -



In der Nacht zu Donnerstag kam es sowohl in Schwanheide bei Boizenburg als auch in Schwerin zu Dieseldiebstähle aus abgestellten Lastkraftwagen. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen besonders schweren Diebstahls.



In Schwanheide betraten die Täter unberechtigt ein Betriebsgelände und haben nach bisherigen Erkenntnissen etwa 280 Liter Diesel aus dem Fahrzeugtank eines LKW in Kanister abgepumpt.



In Schwerin stellte am Donnerstagmorgen ein LKW-Fahrer fest, dass der Tankdeckel seines Fahrzeugs geöffnet und der Tank vollständig entleert worden war. Der LKW hatte über Nacht auf einem öffentlichen Parkplatz in der Marie-Curie-Straße gestanden. Nach ersten Schätzungen entwendeten die Täter hier rund 90 Liter Diesel.



Der Gesamtschaden beider Taten beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge zwischen den Fällen. Zeugen, die in den genannten Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Boizenburg (Tel. 038874 6060) oder der Polizei in Schwerin (Tel. 0385 51802224) zu melden.



