POL-NB: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der B96n führt zu Vollsperrung

Am heutigen Donnerstag (23. Oktober 2025) kam es gegen 11:00 Uhr auf der Bundesstraße 96 bei Altefähr zu einem Verkehrsunfall.



Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen waren neben einem unbesetzten Reisebus auch zwei Personenkraftwagen beteiligt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es eine verletzte Person.



Die B96 ist für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung gegenwärtig aus Richtung Bergen in Richtung Stralsund noch voll gesperrt. Eine wechselseitige Regulierung ist derzeit nicht möglich. Autofahrer in Richtung Stralsund sollten in Samtens abfahren und die Landesstraße 296 nutzen.



