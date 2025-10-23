POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei getöteten Personen

Wesenberg (ots) -



Am 22.10.2025 gegen 19:20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich B198 in

Richtung B122 in der Ortschaft Wesenberg zu einem Verkehrsunfall mit

zwei getöteten Personen. Der 41-jährige ukrainische Fahrzeugführer

befuhr mit seinem Lkw die B198 aus Neustrelitz kommend und

beabsichtigte nach links in Richtung B122 abzubiegen. Beim

Abbiegevorgang übersah er eine 81-jährige deutsche Fußgängerin und

einen 82-jährigen deutschen Fußgänger, die sich auf der

Fußgängerüberfurt befanden und kollidierte mit diesen. Trotz sofort

eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst und der

Polizei sind beide Fußgänger am Unfallort verstorben. Der

Unfallverursacher wurde auf Grund des Schockzustandes mittels RTW in

das Neubrandenburger Klinikum transportiert. Auf Weisung der

Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz eines Sachverständigen der DEKRA

angeordnet. Die B122 wurde auf Höhe des Unfallortes für circa 5

Stunden zur Unfallaufnahme und Bergung des LKW voll gesperrt.





