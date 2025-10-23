POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei getöteten Personen
Wesenberg (ots) -
Am 22.10.2025 gegen 19:20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich B198 in
Richtung B122 in der Ortschaft Wesenberg zu einem Verkehrsunfall mit
zwei getöteten Personen. Der 41-jährige ukrainische Fahrzeugführer
befuhr mit seinem Lkw die B198 aus Neustrelitz kommend und
beabsichtigte nach links in Richtung B122 abzubiegen. Beim
Abbiegevorgang übersah er eine 81-jährige deutsche Fußgängerin und
einen 82-jährigen deutschen Fußgänger, die sich auf der
Fußgängerüberfurt befanden und kollidierte mit diesen. Trotz sofort
eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst und der
Polizei sind beide Fußgänger am Unfallort verstorben. Der
Unfallverursacher wurde auf Grund des Schockzustandes mittels RTW in
das Neubrandenburger Klinikum transportiert. Auf Weisung der
Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz eines Sachverständigen der DEKRA
angeordnet. Die B122 wurde auf Höhe des Unfallortes für circa 5
Stunden zur Unfallaufnahme und Bergung des LKW voll gesperrt.
