POL-NB: 19-jährige Frau aus Lütow (Insel Usedom) vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Die seit heute Morgen vermisste 19-jährige Frau aus Lütow wurde in

den Abendstunden bei einem Bekannten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet um Löschung

der persönlichen Angaben und des Fotos im Zusammenhang mit der Suche

Im Auftrag



Strephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



