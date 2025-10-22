POL-NB: Streit um Hund eskaliert

Nr.6142974  | 22.10.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Waren (ots) -

Am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, wurde der Einsatzleitstelle der Polizei gegen 15 Uhr der Diebstahl eines Hundes in Waren gemeldet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte eine 41-jährige den Kauf eines Hundes (Dorgo-Argentino/Englisch-Bulldogge) rückabwickeln. Die 25-jährige deutsche Vorbesitzerin nahm, offenbar gegen den Willen der 41-Jährigen, den Hund an sich. Die Rückerstattung des Kaufpreises erfolgte nicht. In der weiteren Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die 25-Jährige entfernte sich samt Hund mit einem Pkw.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die 25-Jährige wegen des Verdachts des Betruges und des Raubes. Gegen die 41-Jährige wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern