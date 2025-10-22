POL-NB: Streit um Hund eskaliert

Waren (ots) -



Am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, wurde der Einsatzleitstelle der Polizei gegen 15 Uhr der Diebstahl eines Hundes in Waren gemeldet.



Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte eine 41-jährige den Kauf eines Hundes (Dorgo-Argentino/Englisch-Bulldogge) rückabwickeln. Die 25-jährige deutsche Vorbesitzerin nahm, offenbar gegen den Willen der 41-Jährigen, den Hund an sich. Die Rückerstattung des Kaufpreises erfolgte nicht. In der weiteren Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die 25-Jährige entfernte sich samt Hund mit einem Pkw.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die 25-Jährige wegen des Verdachts des Betruges und des Raubes. Gegen die 41-Jährige wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung aufgenommen.



