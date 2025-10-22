POL-HRO: Zeugen verhindern Raub - Tatverdächtiger alkoholisiert

Rostock (ots) -



Am Dienstag, den 21. Oktober 2025, kam es gegen 16:45 Uhr im Bereich des Kurt-Schumacher-Rings in Rostock zu einem polizeilichen Einsatz aufgrund eines versuchten Raubes.



Nach ersten Erkenntnissen soll ein 27-jähriger deutscher Mann versucht haben, einem 10-jährigen Mädchen, das in Begleitung einer Freundin war, ihr Mobiltelefon zu entreißen. Dabei zog der Mann unter anderem an dem Rucksack des Kindes. Mehrere umstehende Passanten wurden auf die Situation aufmerksam und griffen ein. Ein 25-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger brachte im weiteren Verlauf den alkoholisierten Tatverdächtigen zu Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest.



Die eingesetzten Beamten stellten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 2,21 Promille fest. Eine Blutprobenentnahme wurde durch die Staatsanwaltschaft Rostock angeordnet und durchgeführt. Zudem kam der Kriminaldauerdienst Rostock zur Spurensicherung vor Ort zum Einsatz. Gegen den 27-Jährigen wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des versuchten Raubes aufgenommen.



Das 10-jährige Mädchen erlitt einen Schock und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.



Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock.



