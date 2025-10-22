POL-HRO: Hoher Sachschaden bei Brand eines Gebäudekomplexes in Damshagen

Damshagen b. Grevesmühlen (ots) -



In einer Gartenanlage in Damshagen ist am Dienstagnachmittag (gegen 16 Uhr) ein Gebäudekomplex in Brand geraten. Durch das Feuer wurden neben dem Gebäude auch ein Wohnwagen, zwei Mopeds, ein Quad sowie zwei Pkw beschädigt. Ein 51-jähriger Mann wurde beim Versuch das Feuer mittels Feuerlöscher zu löschen leicht verletzt - eine stationäre Behandlung war nicht notwendig. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 74.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein vor Ort betriebener Gasofen ursächlich für den Brandausbruch gewesen sein könnte.

Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen (Tel. 03881 7200) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell