Fahndung nach Straftäter

Details anzeigen Aufzeichnung des Täters Aufzeichnung des Täters

Auf Beschluss des Amtsgerichts Stralsund bittet die Kriminalpolizei Wolgast die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Betrüger.

Der Polizei wurde bereits am 10. Mai 2025 angezeigt, dass einem, zum Tatzeitpunkt 79-jährigen deutschen, Geschädigten am selbigen Tag sein Portemonnaie samt Bargeld und EC-Karten gestohlen wurden.

Mit den abhandengekommenen Geldkarten wurde später am Tattag, 10. Mai 2025, an einem Geldautomaten am Greifswalder Bahnhof Bargeld abgehoben.

Mit den Aufzeichnungen der Videokameras erhofft sich die Kriminalpolizei nun Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Identifizierung des derzeit unbekannten Mannes führen.

Die gesuchte Person kann wie folgt beschrieben werden:

Normale Statur

Kurze Haare, ausgeprägte Geheimratsecken

Zum Tatzeitpunkt mit schwarz/weißen Turnschuhen, schwarzer Jogginghose, grauer Sweatjacke und dunkler Steppweste bekleidet.

Trug einen schwarzen Rucksack mit sich

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Wolgast (Telefon: 03836 252-0), über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.