POL-NB: 19-jährige Frau aus Lütow (Insel Usedom) vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei sucht derzeit nach einer 19-jährigen Frau aus Lütow, welche medizinische Hilfe benötigt. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://tinyurl.com/hvhrhxsa



Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Frau, die letztmalig in Züssow gesehen wurde. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 19-Jährigen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.



Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Frau machen? Wer hat die 19-Jährige gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Heringsdorf unter 038378 279-0, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



