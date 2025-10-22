19-jährige Frau aus Lütow (Insel Usedom) vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen Bilder der Vermissten Bilder der Vermissten

Die Polizei sucht derzeit nach der 19-jährigen Stella-Marie Schmidt aus Lütow, welche medizinische Hilfe benötigt. Sie wurde zuletzt am Samstag, den 18.10.2025, gegen 16:00 Uhr, am Züssower Bahnhof gesehen. Von dort entfernte sich die Frau in unbekannte Richtung.

Die vermisste 19-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- jüngere Erscheinung

- ca. 1,60 m groß

- sehr schlanke Statur

- lange, rote Haare

- hat eine Rose auf dem linken Unterarm tätowiert

- bekleidet mit weißen Sneakern, grauer Jogginghose, schwarzem Pullover und schwarzer Steppweste

Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Frau. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 19-Jährigen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Mädchens machen? Wer hat die 19-Jährige gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Heringsdorf unter 038378 279-0, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.