POL-HRO: Fahrübungen enden mit Blechschaden - 13-Jährige verursacht Verkehrsunfall

Am gestrigen Dienstag, den 21. Oktober 2025, kam es gegen 11:45 Uhr auf einem Parkplatz im Rostocker Stadtteil Schmarl zu einem eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Eine 13-Jährige saß am Steuer - mit Erlaubnis ihres 84-jährigen Großvaters, der auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte.



Nach ersten Erkenntnissen ließ der Senior die 13-Jährige mit seinem Suzuki auf einem öffentlichen Parkplatz einige Fahrübungen durchführen. Das Manöver endete allerdings schneller als gedacht: Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die junge Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei geparkte Pkw - einen Mazda und einen VW.



Zum Glück blieb es bei Sachschäden. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der Suzuki des 84-Jährigen erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.



Beamte der Polizeiinspektion Rostock nahmen den Unfall auf und leiteten unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



