POL-HRO: Baumaschinen von Baustelle bei Hagenow entwendet - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag von einer Baustelle an der Landesstraße 04 zwischen Hagenow und Zapel mehrere Arbeitsgeräte entwendet und eine Baumaschine unbefugt in Betrieb genommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen setzten die Täter auf der Baustelle eine selbstfahrende Walze in Bewegung und fuhren damit etwa zwei Kilometer weit über ein angrenzendes Feld. Dabei mussten zwei Gräben umfahren werden. Die Walze wurde später unbeschädigt wieder aufgefunden. Darüber hinaus entwendeten die Täter von der Baustelle einen Sortiergreifer sowie einen hydraulischen Oberlenker (beides Anbauteile für Bagger). Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat umfangreiche Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.



Zeugen, die im Zeitraum von Montag, 17 Uhr bis Dienstag, 06 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der L04 an der Einmündung Granzin gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) oder über die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern (www.polizei.mvnet.de/onlinewache) zu melden.



