POL-HRO: Zwei Jugendliche bei Roller-Diebstahl in Elmenhorst erwischt

Elmenhorst / Landkreis Rostock (ots) -



Am gestrigen Abend wurden zwei Jugendliche (15,16) bei einem Diebstahl eines Motorrollers in Elmenhorst auf frischer Tat ertappt und von der Polizei gestoppt. Zunächst erging bei der Polizei gegen 23:45 Uhr der Hinweis, dass es gegenwärtig zu einem Diebstahl eines Motorrollers von einem Parkplatz in der Elmenhorster Hauptstraße kommen soll. Dabei wurden die beiden Diebe von einem Zeugen gefilmt.



Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Bad Doberan stellten vor Ort den besagten Motorroller auf einem Gehweg liegend fest. Weiterhin flüchteten zwei Personen zunächst beim Erblicken der Polizei fußläufig vom Tatort. Kurz darauf konnten beide Personen, zwei jugendliche Deutsche im Alter von 15 und 16 Jahren, angetroffen und kontrolliert werden. Aufgrund der vorliegenden Zeugenaussagen konnten die Beiden daraufhin als Tatverdächtige identifiziert werden.



Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Jugendlichen an Familienangehörige übergeben. Die Kriminalpolizei in Bad Doberan führt nun die weiteren Ermittlungen.



