POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Jugendlichen

Nr.6142330  | 21.10.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Neustrelitz (ots) -

Seit Samstag, dem 18. Oktober 2025 (vormittags) werden ein 12-jähriges und ein 14-jähriges Mädchen vermisst.

Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei in Neustrelitz unter der 03981-2580, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Informationen zu den Personen und auch ein Foto finden Sie unter folgendem Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt: https://is.gd/UMDFxV5.

