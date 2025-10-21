Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Jugendlichen

Details anzeigen Bild: Polizei Stralsund Bild: Polizei Stralsund

Die Polizei sucht derzeit nach der 12-jährigen Amy-Sophie Höhn und der 14-jährigen Rosa Theres Kulok. Die beiden Jugendlichen wohnen in einer Jugendeinrichtung. Zuletzt waren sie mit der Gruppe am Vormittag des Samstag, dem 18. Oktober 2025, in der Rostocker Straße in Neubrandenburg. Die Gruppe verließen sie unerlaubt.Seit dem sind sie unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben:

12-jährige Jugendliche:

163 cm groß,

schlanke Gestalt,

mittelblonde, lange Haare

zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem weißen Pullover.

14-jährige Jugendliche:

mittelblonde, lange Haare

zuletzt bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke und einer grauen Jogginghose.

Wer Angaben zu den abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981 2580, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.