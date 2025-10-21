POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Radfahrer

Nr.6142271  | 21.10.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stralsund (ots) -

Am heutigen Dienstagmorgen (21. Oktober 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall am Trelleborger Platz im Stralsund.

Nach derzeitigem Kenntnisstand trat eine 83-jährige deutsche Fußgängerin auf Höhe einer Bushaltestelle offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn. In der weiteren Folge stieß sie mit einem 38-jährigen deutschen E-Bike-Fahrer zusammen und es kam zum Sturz. Die 83-Jährige wurde mit schweren, lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer verletzte sich leicht, wurde zur medizinischen Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

