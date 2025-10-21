POL-HRO: Randalierer in Lütten Klein aufgrund von Haftbefehl festgenommen

Nr.6142244  | 21.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots) -

Am Montagabend, den 20.10.2025, gegen 22:30 Uhr, erhielt die Polizei über den Notruf den Hinweis auf eine randalierende Person in der Kopenhagener Straße im Rostocker Stadtteil Lütten Klein. Nach Angaben des Hinweisgebers soll ein Mann Passanten angepöbelt und auf Fahrzeuge eingeschlagen haben.

Unverzüglich eingesetzte Polizeikräfte der Polizeiinspektion Rostock konnten den beschriebenen Mann im Nahbereich feststellen. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen polizeilich mehrfach in Erscheinung getretenen 28-jährigen Deutschen.

Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Der 28-Jährige wurde daraufhin festgenommen und im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern