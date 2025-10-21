POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 12-Jährigen Mädchen aus Bargeshagen
Bargeshagen (ots) -
Seit dem 20.10.2025 wird ein 12-Jähriges Mädchen aus Bargeshagen
vermisst.
Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bad Doberan unter 038203
560, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere
Polizeidienststelle entgegen.
Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur
Internetseite der Landespolizei M-V führt.
https://t1p.de/jc7ft
Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
