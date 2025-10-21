POL-HRO: Wohnungsbrand in der Gnoiener Innenstadt

Gnoien (ots) -



Am Abend des 20.10.2025 kam es in einem Mehrfamilienhaus der

Friedenstraße in Gnoien zu einem Wohnungsbrand. Das Feuer brach aus

bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung im ersten Obergeschoss

aus. Das Feuer und die dadurch resultierende Rauchentwicklung wurde

durch 30 Kameraden der Feuerwehren aus Gnoien und Dölitz bekämpft.

Durch den Brand und die Löscharbeiten sind mehrere Wohnungen des

Hauses unbewohnbar. Die Mieter kamen bei Freunden und Verwandten

unter. Die anwesenden Hausbewohner blieben unverletzt. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand wird der Sachschaden auf 120.000 Euro

geschätzt. Die Ortsdurchfahrt Gnoien (B110) war für die Dauer der

Löscharbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt.

Die Polizei Teterow nimmt Ermittlungen wegen des Verdachts der

schweren Brandstiftung auf.



Zeugen werden gebeten eventuelle Beobachtungen und Hinweise der

Polizei in Teterow unter Telefon 03996 1560 oder jeder anderen

Dienststelle mitzuteilen.



