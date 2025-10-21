POL-HRO: Wohnungsbrand in der Gnoiener Innenstadt
Gnoien (ots) -
Am Abend des 20.10.2025 kam es in einem Mehrfamilienhaus der
Friedenstraße in Gnoien zu einem Wohnungsbrand. Das Feuer brach aus
bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung im ersten Obergeschoss
aus. Das Feuer und die dadurch resultierende Rauchentwicklung wurde
durch 30 Kameraden der Feuerwehren aus Gnoien und Dölitz bekämpft.
Durch den Brand und die Löscharbeiten sind mehrere Wohnungen des
Hauses unbewohnbar. Die Mieter kamen bei Freunden und Verwandten
unter. Die anwesenden Hausbewohner blieben unverletzt. Nach
derzeitigem Ermittlungsstand wird der Sachschaden auf 120.000 Euro
geschätzt. Die Ortsdurchfahrt Gnoien (B110) war für die Dauer der
Löscharbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt.
Die Polizei Teterow nimmt Ermittlungen wegen des Verdachts der
schweren Brandstiftung auf.
Zeugen werden gebeten eventuelle Beobachtungen und Hinweise der
Polizei in Teterow unter Telefon 03996 1560 oder jeder anderen
Dienststelle mitzuteilen.
Sebastian Neubauer
Polizeioberkommissar
Polizeirevier Teterow
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell