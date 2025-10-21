Öffentlichkeitsfahndung nach einem 12-Jährigen Mädchen aus Bargeshagen

Details anzeigen Lichtbild VP Werner Lichtbild VP Werner

Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche nach der 12-Jährigen Kim Angelina Werner. Die Vermisste kam nach einem Termin am Nachmittag des 20.10.2025 in Rostock nicht nach Hause. Die Suche führte bislang nicht zum Auffinden des Mädchens. Zu möglichen Aufenthaltsorten liegen keine Erkenntnisse vor. Es könnte sein, dass sie mit dem Zug unterwegs ist. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bad Doberan unter 038203 560, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 170 cm groß und schlanke Statur

- rötliche schulterlange Haare

- schwarzer Steppmantel

- blaue Turnschuhe

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock