POL-HRO: Polizei ermittelt in Neustadt-Glewe wegen räuberischen Diebstahls

Die Polizei ermittelt derzeit wegen eines räuberischen Diebstahls, der sich am Freitagmittag in einem Drogeriemarkt in Neustadt-Glewe ereignet haben soll.

Gegen 12 Uhr löste beim Verlassen des Geschäfts in der Breitscheidstraße die Alarmanlage aus. Eine Mitarbeiterin forderte daraufhin den Mann auf, stehen zu bleiben. Der Tatverdächtige drehte sich um, zog seine Oberbekleidung hoch und zeigte dabei offenbar eine im Hosenbund steckende Waffe. Gleichzeitig erklärte er, er habe nichts bei sich, und verließ anschließend das Geschäft in unbekannte Richtung. Ob und was der Mann entwendet hat, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem bislang unbekannten Täter.



