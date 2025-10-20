POL-NB: Polizei sucht nach Wohnungseinbrechern in Woldegk und Groß Nemerow

Woldegk/Groß Nemerow (ots) -



Zwischen dem 15. Oktober und dem 17. Oktober 2025 kam es während der Abwesenheit der Hausbewohner zu Wohnungseinbrüchen im Bereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg.



Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von 14:00 Uhr am 15. Oktober bis 8:30 Uhr am 17. Oktober gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Ob Wertgegenstände durch die Unbekannten entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Ein weiterer Einbruchsversuch wurde der Polizei für den Zeitraum von 16:30 am 15. Oktober bis 13:00 Uhr am 17. Oktober in Groß Nemerow gemeldet.



Durch die beiden Einbrüche entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche in den Tatzeiträumen in der Waldstraße in Woldegk und der Stargarder Straße in Groß Nemerow Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich im Polizeirevier Friedland unter der Telefonnummer 039601-300-0, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet. de zu melden.



