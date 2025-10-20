POL-NB: Hund wird gestohlen gemeldet und wiedergefunden

Sassnitz (ots) -



Eine 34-jährige Sassnitzerin, gebürtig aus Polen, meldete sich am Samstag, dem 18. Oktober 2025, gegen 18:15 Uhr im Polizeirevier Sassnitz, um den Verlust ihres Hundes anzuzeigen.



Nach derzeitigem Kenntnisstand befestigte sie die Hundeleine des Hundes der Rasse Shihtzu an einem Fahnenmast vor einem Supermarkt in der Sassnitzer Rügen-Galerie. Als sie nach kurzer Zeit aus dem Supermarkt kam, konnte sie den kleinen Hund nicht mehr auffinden. Kurze Zeit später meldete sich ein 40-jähriger Sassnitzer, dass er den Hund aufgegriffen hätte. Der Besitzerin wurde ihr Hund wohlbehalten übergeben.



