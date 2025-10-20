POL-HRO: Unbekannte beschädigen Baufahrzeuge und verursachen hohen Sachschaden

Nr.6141309  | 20.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots) -

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen beschädigten unbekannte Personen mehrere Baufahrzeuge im Bereich der Gemeinde Tarnow im Landkreis Rostock. Insgesamt wurden vier Baumaschinen und ein Anhänger beschädigt, die in der Tatzeit aufgrund einer Baustelle zwischen Boitin und Lübzin abgestellt waren. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000EUR. Die Bützower Kriminalpolizei führt nun die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern