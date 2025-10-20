POL-HRO: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Pastow bei Broderstorf

Broderstorf /Landkreis Rostock (ots) -



Am vergangenem Freitagabend kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Einbruchsgeschehen in ein Einfamilienhaus in Pastow in der Gemeinde Broderstorf. Demnach verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Mühlenteich", durchsuchten dieses und flüchteten vom Tatort. Eine Angabe zum Stehlgut und zum entstandenen Schaden können gegenwärtig nicht abschließend getätigt werden.



Der Kriminaldauerdienst der Polizei sicherte im Rahmen der Tatortarbeit umfangreiches Spurenmaterial. Die Kriminalpolizei in Sanitz übernimmt nun die weiteren Ermittlungen in dem Fall.



Diesbezüglich bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen in dem Bereich geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Sanitz unter der Rufnummer 038209 - 44224 entgegen.



