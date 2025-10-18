POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und SV Wehen Wiesbaden - Rostocker Polizei zieht Bilanz
Rostock (ots) -
Am Samstag, 18.10.2025, hat im Rostocker Ostseestadion das
Fußballspiel der 3. Bundesliga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und
dem SV Wehen Wiesbaden stattgefunden. Das Spiel war im Vorfeld als
Grundsicherungsspiel eingestuft worden.
In allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen
nennenswerten Zwischenfällen.
Insgesamt befanden sich 111 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der
Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.
