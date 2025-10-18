POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und SV Wehen Wiesbaden - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots) -



Am Samstag, 18.10.2025, hat im Rostocker Ostseestadion das

Fußballspiel der 3. Bundesliga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und

dem SV Wehen Wiesbaden stattgefunden. Das Spiel war im Vorfeld als

Grundsicherungsspiel eingestuft worden.

In allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen

nennenswerten Zwischenfällen.

Insgesamt befanden sich 111 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.

Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 17:45

Uhr vorliegenden Erkenntnisse.





