POL-NB: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person

Ferdinandshof (ots) -



Am heutigen Tag um 12:39 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle ein

Verkehrsunfall auf der B109 am Abzweig Aschersleben gemeldet.

Der 45-jährige deutsche Fahrer eines Transporters fuhr aus Richtung

Aschersleben kommend in Richtung Ferdinandshof. Beim Überfahren der B

109 übersah er den, aus Richtung Anklam kommenden, Pkw Renault. Der

21-jährige deutsche Fahrer des Pkw konnte trotz einer eingeleiteten

Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern.

Durch die Kollision wurde der 45-Jährige lebensbedrohlich verletzt

und musste mit dem angeforderten Rettungshubschrauber in ein

umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Der Fahrer des Pkw

wurde leichtverletzt und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen

werden. Seine beiden Mitinsassen blieben unverletzt.

An beiden, nicht mehr fahrbereiten, Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro.

Die B109 war für die Versorgung der Verletzten, der Unfallaufnahme

und Bergung der Fahrzeuge vollgesperrt.

Die Freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften Ferdinandshof und

Meiersberg, der Rettungsdienst und ein Notarzt kamen ebenfalls

Einsatz.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.



