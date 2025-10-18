POL-NB: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person
Ferdinandshof (ots) -
Am heutigen Tag um 12:39 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle ein
Verkehrsunfall auf der B109 am Abzweig Aschersleben gemeldet.
Der 45-jährige deutsche Fahrer eines Transporters fuhr aus Richtung
Aschersleben kommend in Richtung Ferdinandshof. Beim Überfahren der B
109 übersah er den, aus Richtung Anklam kommenden, Pkw Renault. Der
21-jährige deutsche Fahrer des Pkw konnte trotz einer eingeleiteten
Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern.
Durch die Kollision wurde der 45-Jährige lebensbedrohlich verletzt
und musste mit dem angeforderten Rettungshubschrauber in ein
umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Der Fahrer des Pkw
wurde leichtverletzt und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen
werden. Seine beiden Mitinsassen blieben unverletzt.
An beiden, nicht mehr fahrbereiten, Fahrzeugen entstand ein
Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro.
Die B109 war für die Versorgung der Verletzten, der Unfallaufnahme
und Bergung der Fahrzeuge vollgesperrt.
Die Freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften Ferdinandshof und
Meiersberg, der Rettungsdienst und ein Notarzt kamen ebenfalls
Einsatz.
Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.
