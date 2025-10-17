POL-NB: Brennender PKW auf der B96 auf Höhe der Ortschaft Krickow

Neustrelitz (ots) -



Am 17.10.2025 gegen 19:50 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein brennender PKW auf der B96 zwischen den Ortschaften Usadel und Groß Nemerow gemeldet. Umgehend wurden zwei Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevier Neubrandenburg zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Auf Höhe der Ortschaft Krickow auf dem Seitenstreifen stand ein PKW Opel Zafira und brannte in voller Ausdehnung. Durch die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Burg Stargard, Groß Nemerow und Teschendorf konnte das Feuer sehr schnell gelöscht werden. Diese befanden sich mit 10 Fahrzeugen und 29 Kameraden im Einsatz.

Der 41-jährige deutsche Fahrzeugführer blieb unverletzt. Er bemerkte das Feuer rechtzeitig, stellte es am rechten Fahrbahnrand ab und konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Ursache des Brandes war ein technischer Defekt am Fahrzeug.

Die B96 musste während der Löscharbeiten für eine Viertelstunde voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Fahrzeugverkehr halbseitig am Brandort vorbeigeführt werden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell