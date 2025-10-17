POL-HRO: Polizei warnt erneut vor falschen Polizisten am Telefon

LK LUP/NWM, Schwerin (ots) -



Aktuell werden der Polizei wieder vermehrt Anrufe von falschen Polizisten mitgeteilt. Vorwiegend in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg aber auch in der Landeshauptstadt Schwerin haben sich Unbekannte am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und ahnungslose Senioren in betrügerischer Absicht in Gespräche verwickelt.



Die falschen Polizisten versuchten die Angerufenen gezielt zu verunsichern und einzuschüchtern. So seien angeblich Einbrecher in der Region unterwegs, denen man auf der Spur ist. In den in dieser Woche bekannt gewordenen Fällen bemerkten die Opfer rechtzeitig den Schwindel und beendeten die Telefonate. Bei zwei Fällen im Raum Lübz haben sich die Täter unter anderem als Kontaktbeamter bzw. als Kriminalbeamter ausgegeben.



Angesichts der jüngsten Vorfälle warnt die Polizei erneut davor, fragwürdigen Anrufern Auskünfte zu persönlichen Vermögensverhältnissen oder Wertgegenständen zu erteilen. Die Polizei rät: Dubiose Telefonate mit zweifelhaftem Inhalt sollen schnellstmöglich beendet werden. Zudem sollte man nie Fremde in die eigene Wohnung lassen, von denen man nicht weiß, wer sie sind. Kriminalbeamte können sich an der Wohnungstür jederzeit mit dem Dienstausweis der Polizei bzw. mit der Kripo- Marke ordnungsgemäß legitimieren.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell