POL-HRO: Silozange entwendet: Polizei bittet um Hinweise

Von einem landwirtschaftlichen Hof in Tessin bei Boizenburg wurde in den vergangenen Tagen eine Silogreifzange entwendet.



Nach ersten Erkenntnissen sollen sich die bislang unbekannte Täter Zugang zum Hofgelände des 49-jährigen Eigentümers verschafft und im Anschluss die landwirtschaftliche Vorrichtung im Wert von etwa 1000 Euro entwendet haben. Die Tat im Bengerstorfer Weg ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag, 14:00 Uhr, und Donnerstagabend, 19:00 Uhr.



Die Polizei in Boizenburg (038867-6060) hat Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.



