POL-HRO: Silozange entwendet: Polizei bittet um Hinweise

Nr.6139717  | 17.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Tessin/Boizenburg (ots) -

Von einem landwirtschaftlichen Hof in Tessin bei Boizenburg wurde in den vergangenen Tagen eine Silogreifzange entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen sollen sich die bislang unbekannte Täter Zugang zum Hofgelände des 49-jährigen Eigentümers verschafft und im Anschluss die landwirtschaftliche Vorrichtung im Wert von etwa 1000 Euro entwendet haben. Die Tat im Bengerstorfer Weg ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag, 14:00 Uhr, und Donnerstagabend, 19:00 Uhr.

Die Polizei in Boizenburg (038867-6060) hat Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

