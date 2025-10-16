POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und dem Polizeipräsidium Rostock - Zeugenaufruf zur Erhellung ereignisrelevanter Umstände nach dem Auffinden eines Kinderleichnams am 14.10.2025

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) -



Nachdem es am Vormittag des 14.10.2025 zum Auffinden des Leichnams eines Kindes kam, befinden sich die zuständigen Ermittlungsbehörden weiterhin im Dauereinsatz.



Um die Umstände des Sachverhaltes weiterhin zu erhellen, werden die kriminalpolizeilichen Ermittlungen unter Hochdruck fortgesetzt. So werden weiterhin Bewohnerinnen und Bewohner der um den Fundort liegenden Orte und Gemeinden sowie auch in Güstrow durch zahlreiche Einsatzkräfte der Kriminalpolizei an deren Wohnanschriften zu möglichen Beobachtungen befragt. Die Staatsanwaltschaft Rostock und die Polizei bitten die hierdurch Betroffenen, sich nach Möglichkeit für diese Befragungen bereitzuhalten, um durch deren Mithilfe möglichst viele Informationen generieren zu können. Nach wie vor bittet die Polizei die Bevölkerung um die Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen, aber auch um die Bereitstellung von gegebenenfalls relevanten Foto- und Videoaufnahmen aus privaten Kameras.



Ergänzend ist das durch Polizei eingerichtete Hinweistelefon auch fortan unter der Rufnummer 0800-5977268 durchgehend besetzt, um auch hier sachverhaltsrelevante Hinweise aus der Bevölkerung entgegenzunehmen.



