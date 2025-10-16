POL-HRO: Drohung gegen Schule in Rostock

Rostock (ots) -



Nachdem die Rostocker Polizei durch die Schulleitung einer Schule im Stadtteil Reutershagen über eine eingegangene Drohung informiert wurde, hat die Kriminalpolizei umgehend die Ermittlungen übernommen.



Polizeibeamte nahmen unverzüglich Kontakt mit der Schulleitung auf. Eine Bewertung des auf dem Schulgelände aufgefundenen Schriftzugs ergab in enger Abstimmung mit der Schule, dass derzeit keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage bestehen.



Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. Zudem stehen die Beamten weiterhin in engem Austausch mit der Schulleitung. Die weitern Ermittlungen dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell