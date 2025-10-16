POL-NB: Fahrzeug brennt vor Selliner Hotel

Sellin (ots) -



Am Dienstag (14. Oktober 2025) wurde die Polizei um 23:00 Uhr zu einem Brand nach Sellin gerufen.



Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte ein Fahrzeug vor einem Selliner Hotel. Die Feuerwehr war mit 18 Kameraden vor Ort und konnte den Brand löschen. Der Ford aus Bremen wurde durch den Brand stark beschädigt. Ein daneben parkender Toyota aus Hamburg wurde ebenfalls leicht beschädigt.



Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Ein Brandursachenermittler kam ebenfalls zum Einsatz.



Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.



