POL-HRO: Polizei fahndet mit Phantombild nach Erpresser in Parchim

Parchim (ots) -



Auf richterlichen Beschluss fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Mann, der im Frühling dieses Jahres in Parchim mehrfach einen 11-jährigen Jungen bedroht und dabei Bargeld erpresst haben soll.



Nach bisherigen Ermittlungen kam es im Zeitraum von März bis Mai zu mehreren Vorfällen im Bereich der Sporthalle am Fischerdamm. Der Mann soll den Jungen auf dessen Heimweg von der Schule abgepasst und an eine abgelegene Stelle geführt haben. Unter Vorhalt eines Messers forderte er jeweils Bargeld, das der Junge auch übergab. Bevor sich das Kind seinen Eltern anvertraute, hatte es dem Täter nach eigenen Angaben mehrere hundert Euro ausgehändigt.



Der Täter soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, etwa 180 cm groß und eine sportlich kräftige Figur haben. Außerdem sei dem Jungen ein schwarzes Tattoo auf einem Unterarm des Täters aufgefallen.



Link zum Phantombild: https://shorturl.at/42HrA



Wer Hinweise zu den Vorfällen an der Sporthalle oder zu der auf dem Phantombild abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Parchim (Tel. 03871 6000) zu melden. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell