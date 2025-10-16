POL-HRO: Vollsperrung der BAB20 nach Verkehrsunfall am Kreuz Rostock in Fahrtrichtung Stettin

BAB 20 Kreuz Rostock (Landkreis Rostock) (ots) -



Seit etwa 11:30 Uhr befinden sich zahlreiche Kräfte von Polizei und Feuerwehr auf der BAB20 am Kreuz Rostock im Einsatz. Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse sei es im Bereich der dort beginnenden Baustelle zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung dreier Fahrzeuge (Wohnmobil, LKW, PKW) gekommen. Anhand erster Angaben sei möglicherweise ein technischer Defekt eines der Fahrzeuge ursächlich für den Unfallhergang. Die BAB20 ist in Fahrtrichtung Stettin ab dem Kreuz Rostock bis auf Weiteres voll gesperrt. Verifizierte Angaben zu möglichen verletzten Personen sowie auch weitere Informationen zum Unfallhergang liegen noch nicht vor.



Die Polizei appelliert den Unfallort weiträumig zu umfahren.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell